"É sempre mezzogiorno": spatzle gratinati con speck di Barbara De Nigris (Di mercoledì 12 maggio 2021) Direttamente dalle sue amate montagne, arriva nelle cucine di Rai1 Barbara De Nigris. La cuoca trentina propone un piatto a base di speck, eccellenza della gastronomia del Friuli Venezia Giulia, di cui un produttore è oggi in collegamento video. Vediamo come preparare gli spatzle gratinati con speck. Ingredienti 300 g spinaci freschi, 3 uova, 250 g farina 00, noce moscata, olio evo, sale 150 g speck a fette, 30 g burro, 250 ml panna, 60 g formaggio grattugiato, sale e pepe Procedimento Mettiamo gli spinacini freschi in padella, con un filo d'olio ed una presa di sale ed una spolverata di noce moscata. Aspettiamo che appassiscano. Trasferiamo nel bicchiere del mixer e frulliamo con un mixer ad immersione, a crema. In una ciotola, sbattiamo le uova intere ed ...

