Drusilla Gucci contro House of Gucci: “Che noia ricamare ancora su quell’omicidio” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Drusilla Gucci, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è schierata nettamente contro la pellicola House of Gucci. Il film si propone di ripercorrere un capitolo oscuro della storia della famiglia Gucci, l’assassinio di Maurizio Gucci. Contrariata all’idea di rivivere ancora una volta il dramma e lo scandalo che ha coinvolto la famiglia della casa di moda, Drusilla Gucci non si è trattenuta le critiche: “Che noia ricamare ancora su quell’omicidio“. House of Gucci, la stroncatura di Drusilla ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021), l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è schierata nettamentela pellicolaof. Il film si propone di ripercorrere un capitolo oscuro della storia della famiglia, l’assassinio di Maurizio. Contrariata all’idea di rivivereuna volta il dramma e lo scandalo che ha coinvolto la famiglia della casa di moda,non si è trattenuta le critiche: “Chesu“.of, la stroncatura di...

