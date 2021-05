Draghi stoppa Biden | sulla liberalizzazione brevetto vaccini rischi da evitare

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 12 maggio 2021) A proposito delladei brevetti, "c'e' uno che va evitato e cioe' che la sospensione rappresenti un disincentivo alla ricerca. Credo serva un intervento piu' complesso rispetto alla semplice. Questa infatti in assicura la produzione del vaccino stesso che e' complessa e richiede tecnologia e specializzazione e non garantisce il controllo suie quindi la necessaria sicurezza. Bisogna fare cose piu' semplici in questo momento come superare il blocco delle esportazioni che continua ad esserci nel Regno unito e negli Usa, realizzare nuovi siti anche nei paesi poveri e e finanziare iniziative per l'acquisto di nuovi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mariorispondendo al Question time alla Camera.