Draghi nomina Elisabetta Belloni direttore generale del Dis

(Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario, hato l'ambasciatoredel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione dell'attuale, prefetto Gennaro Vecchione. Il presidente Marioha preventivamente informato della propria intenzione il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefetto Vecchione “per il lavoro svolto a garanzia della sicurezza dello Stato e delle istituzioni”. Laè disposta sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.(ITALPRESS).