Draghi ha rinunciato al compenso da presidente del Consiglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Secondo quanto riportato da Palazzo Chigi, Mario Draghi non percepisce alcuno stipendio per lo svolgimento dell'incarico di presidente del Consiglio. Nessuno stipendio da premier per Mario Draghi, la nota di Palazzo Chigi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 12 maggio 2021) Secondo quanto riportato da Palazzo Chigi, Marionon percepisce alcuno stipendio per lo svolgimento dell'incarico didel. Nessuno stipendio da premier per Mario, la nota di Palazzo Chigi su Notizie.it.

