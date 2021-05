Dopo The Handmaid’s Tale, Elisabeth Moss nella serie Shining Girls con Wagner Moura di Narcos: trama e cast (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mentre è ancora impegnata sul set di The Handmaid’s Tale 5, Elisabeth Moss si appresta a lasciare la tunica rossa da ancella di Gilead per calarsi in un ruolo tutto nuovo: la pluripremiata attrice sarà protagonista della miniserie Shining Girls destinata al servizio streaming Apple TV+. Del nuovo format originale Apple sono state appena diffuse informazioni definitive riguardo il cast, in parte già noto. Il coinvolgimento di Elisabeth Moss era stato annunciato nel luglio 2020, quando è stato confermato per la prima volta che il thriller metafisico omonimo di Lauren Beukes sarebbe stato adattato per la televisione e che il progetto era in fase di sviluppo. Successivamente è stato annunciato l’ingresso nel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mentre è ancora impegnata sul set di The5,si appresta a lasciare la tunica rossa da ancella di Gilead per calarsi in un ruolo tutto nuovo: la pluripremiata attrice sarà protagonista della minidestinata al servizio streaming Apple TV+. Del nuovo format originale Apple sono state appena diffuse informazioni definitive riguardo il, in parte già noto. Il coinvolgimento diera stato annunciato nel luglio 2020, quando è stato confermato per la prima volta che il thriller metafisico omonimo di Lauren Beukes sarebbe stato adattato per la televisione e che il progetto era in fase di sviluppo. Successivamente è stato annunciato l’ingresso nel ...

giroditalia : ?? Today's most beautiful photos taken after the finish line ?? - Agenzia_Ansa : Il teatro alla Scala riapre per la prima volta dallo scorso ottobre. La senatrice Liliana Segre, storica abbonata,… - ZuccheroSugar : Voi non ci crederete ma quando ricevo la prima copia di un nuovo lavoro è sempre emozionante, anche dopo tutti ques… - harrybilliex : RT @3Bananas_XaEuro: Noi tutti quando abbiamo sentito “Harry Styles” e subito dopo lo abbiamo visto alzarsi: I’m voting #AdoreYou for #Bes… - laperlaneranera : @DonatellaBucci @Anna302478978 @eretico_l @ilbuonpaztore @armidmar @Th3P3ck @ACCEDIALSITO @Gabriel05470893 @biif… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo The Lisey's Story: il trailer della serie di Stephen King con Julianne Moore e Clive Owen ... la storia comincia due anni dopo la morte di quest'ultimo, che interpreta Scott Landon, famoso ... film per il cinema del 2019 diretto da Kolsch e Widmyer, e a " The Outsider " e " The Stand ", ...

BRITs 2021: la rivincita delle girlband non è mai stata così significativa ...i fenomeni più recenti che hanno visto il pubblico inglese dividersi tra le Girls Aloud e The ... Dopo l'uscita del sesto album in studio, ' Confetti ' e la #1 nelle Official Singles Chart con il singolo ...

NBA, dopo 'The Last Dance' annunciato il documentario sui Lakers Sky Sport Palermo, al via vaccinazioni nei centri commerciali A breve a Catania sarà dato il via ad una campagna vaccinale contro il Covid - 19 lanciata per tutti i lavoratori del porto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale che si avvar ...

Giovane ferito gravemente a colpi di trincetto ai giardini Prato, un uomo di 26 anni è stato aggredito in pieno giorno all'angolo tra via Palermo e via Trieste. Indaga la polizia ...

... la storia comincia due annila morte di quest'ultimo, che interpreta Scott Landon, famoso ... film per il cinema del 2019 diretto da Kolsch e Widmyer, e a "Outsider " e "Stand ", ......i fenomeni più recenti che hanno visto il pubblico inglese dividersi tra le Girls Aloud e...l'uscita del sesto album in studio, ' Confetti ' e la #1 nelle Official Singles Chart con il singolo ...A breve a Catania sarà dato il via ad una campagna vaccinale contro il Covid - 19 lanciata per tutti i lavoratori del porto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale che si avvar ...Prato, un uomo di 26 anni è stato aggredito in pieno giorno all'angolo tra via Palermo e via Trieste. Indaga la polizia ...