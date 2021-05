Dopo Milano, Roma. Così la politica dei pm ha travolto le procure più grandi d’Italia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anche la procura di Roma, Dopo quella di Milano, è nella bufera. E stavolta la coincidenza temporale assume un significato particolare. Le polemiche che attraversano i due uffici giudiziari più importanti del paese costituiscono la rappresentazione più evidente della grave crisi che sta investendo la magistratura italiana. L’ultima tegola è arrivata nella tarda mattinata di martedì, quando il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la delibera con cui il Consiglio superiore della magistratura, nel marzo dello scorso anno, ha nominato Michele Prestipino a capo della procura di Roma, in sostituzione di Giuseppe Pignatone (andato in pensione). I giudici di Palazzo Spada hanno respinto i ricorsi presentati dal Csm e da Prestipino, e dato ragione al procuratore generale di Firenze Marcello Viola. Proprio Viola è il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anche la procura diquella di, è nella bufera. E stavolta la coincidenza temporale assume un significato particolare. Le polemiche che attraversano i due uffici giudiziari più importanti del paese costituiscono la rappresentazione più evidente della grave crisi che sta investendo la magistratura italiana. L’ultima tegola è arrivata nella tarda mattinata di martedì, quando il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la delibera con cui il Consiglio superiore della magistratura, nel marzo dello scorso anno, ha nominato Michele Prestipino a capo della procura di, in sostituzione di Giuseppe Pignatone (andato in pensione). I giudici di Palazzo Spada hanno respinto i ricorsi presentati dal Csm e da Prestipino, e dato ragione al procuratore generale di Firenze Marcello Viola. Proprio Viola è il ...

Il Consiglio di stato dichiara illegittima la nomina a Roma di Prestipino. Csm ancora nel caos. Degenerazioni correntizie ...

