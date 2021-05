Dopo 17 anni di matrimonio questa donna trova delle foto scabrose del marito. Ecco cos’è successo (Di mercoledì 12 maggio 2021) La storia che vi raccontiamo è quella di Yve Gibney, e sebbene sembri la trama di un film, è quanto realmente accaduto ed è lei stessa a raccontarla. L’inizio della storia Yve, infermiera inglese di 60 anni, negli anni ’90 incontra Maurice a Lagos, in Nigeria, in una discoteca e lo sposa Dopo appena tre mesi, ma lui, che lavora nell’industria petrolifera, sta via per lungo tempo in Medio Oriente, e la donna a proposito della loro lontananza ha detto: Con il senno di poi, per vivere separati dovevamo avere un’enorme quantità di fiducia. Non era il matrimonio tradizionale, ma per noi ha funzionato. Mi fidavo di lui e lo amavo incondizionatamente e sentivo che mi amava allo stesso modo. Fino a quando i suoi ritorni a casa sono diventati più brevi e meno frequenti e mi sono ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 12 maggio 2021) La storia che vi raccontiamo è quella di Yve Gibney, e sebbene sembri la trama di un film, è quanto realmente accaduto ed è lei stessa a raccontarla. L’inizio della storia Yve, infermiera inglese di 60, negli’90 incontra Maurice a Lagos, in Nigeria, in una discoteca e lo sposaappena tre mesi, ma lui, che lavora nell’industria petrolifera, sta via per lungo tempo in Medio Oriente, e laa proposito della loro lontananza ha detto: Con il senno di poi, per vivere separati dovevamo avere un’enorme quantità di fiducia. Non era iltradizionale, ma per noi ha funzionato. Mi fidavo di lui e lo amavo incondizionatamente e sentivo che mi amava allo stesso modo. Fino a quando i suoi ritorni a casa sono diventati più brevi e meno frequenti e mi sono ...

