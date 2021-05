Domina, storia della donna che dettò legge (anche col sangue) nell’antica Roma (Di mercoledì 12 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=AOKwEEnOBbY “L’uomo più intelligente” dell’antica Roma è una donna, Livia Drusilla. La nuova serie originale di Sky è la ricostruzione dell’impero di questa figura lungimirante, ambiziosa, vendicativa e astuta ritratta come la vera stratega dei giochi di potere nell’antica Roma nel I secolo a. C. Livia Drusilla era la moglie di Gaio Ottaviano, figlio (in realtà, pronipote) di Giulio Cesare e primo imperatore Cesare Augusto: consorte rispettata, temuta e venerata, era la classica grande donna dietro a un grande uomo. In Domina, dramma epico dal 14 maggio su Sky Atlantic, Now e Sky Box Sets, tuttavia, più che la grande donna dietro al grande uomo, la preziosa consigliera politica di un già brillante statista, Livia Drusilla emerge come ... Leggi su wired (Di mercoledì 12 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=AOKwEEnOBbY “L’uomo più intelligente” dell’anticaè una, Livia Drusilla. La nuova serie originale di Sky è la ricostruzione dell’impero di questa figura lungimirante, ambiziosa, vendicativa e astuta ritratta come la vera stratega dei giochi di poterenel I secolo a. C. Livia Drusilla era la moglie di Gaio Ottaviano, figlio (in realtà, pronipote) di Giulio Cesare e primo imperatore Cesare Augusto: consorte rispettata, temuta e venerata, era la classica grandedietro a un grande uomo. In, dramma epico dal 14 maggio su Sky Atlantic, Now e Sky Box Sets, tuttavia, più che la grandedietro al grande uomo, la preziosa consigliera politica di un già brillante statista, Livia Drusilla emerge come ...

