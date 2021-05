Doc – Nelle tue mani 2: nuovi ingressi ed abbandoni clamorosi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Doc – Nelle tue mani 2 è una delle serie televisive più attesa per la prossima stagione. La prima stagione della fortunatissima serie ha hanno registrare numeri strabilianti e le puntate hanno superato gli 8 milioni di telespettatori. E così alla vigilia della messa in onda dell’ultima puntata della prima stagione di Doc – Nelle tue mani è stata confermata la seconda stagione. Lunedì 17 maggio ufficialmente riaprirà il set della fortunatissima serie e così si inizierà a lavorare per la seconda stagione. Doc – Nelle tue mani 2 prevede numerosi nuovi ingressi che creeranno nuove dinamiche, ma anche abbandoni clamorosi. Uno dei nuovi ingressi è Giusy Buscemi, attrice ed ex Miss Italia ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 12 maggio 2021) Doc –tue2 è una delle serie televisive più attesa per la prossima stagione. La prima stagione della fortunatissima serie ha hanno registrare numeri strabilianti e le puntate hanno superato gli 8 milioni di telespettatori. E così alla vigilia della messa in onda dell’ultima puntata della prima stagione di Doc –tueè stata confermata la seconda stagione. Lunedì 17 maggio ufficialmente riaprirà il set della fortunatissima serie e così si inizierà a lavorare per la seconda stagione. Doc –tue2 prevede numerosiche creeranno nuove dinamiche, ma anche. Uno deiè Giusy Buscemi, attrice ed ex Miss Italia ...

