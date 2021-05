“DisabilidaMare” | Castellammare del Golfo capitale dell’inclusione sociale

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Zero barriere, molta inclusione: il mese di maggio adelsarà anche dedicato all’inclusionegrazie alle attività che il Comune ha programmato in collaborazione con la Fipsas, la Capitaneria di Porto e la Direzione di Rai per il. ‘’, questo il nome del format – gratuito – dedicato alle attività che verranno proposte ad un nutrito numero di ragazze e ragazzi diversamente abili.al via il 14 maggio Lo specchio d’acqua disarà il teatro naturale del corso di apnea che il pluricampione del mondo Stefano Makula proporrà nell’area del lido senza barriere ‘Darsena’, nel pieno rispetto della normativa anti contagio da covid 19. Si inizierà il 14 maggio, giorno in cui i primi 5 disabili inizieranno ...

