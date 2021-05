DIRETTA Giro d’Italia, tappa di oggi LIVE: Sivakov finisce a terra. Viviani si scalda per la volata (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 17.12 Sivakov è ancora fermo, sta perdendo tanto. Il russo è dolorante. 17.12 COLPO DI SCENA! Ve lo avevamo detto: occhio alle cadute. E finisce a terra il russo Sivakov! 17.11 15? di vantaggio per i tre attaccanti, che potranno godersi ancora una manciata di chilometri di gloria. 17.10 Il cielo si sta già rischiarando, dunque la pioggia non dovrebbe rappresentare un’insidia. 17.09 Il gruppo tiene i fuggitivi a bagnomaria. 17.07 Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) e Alexis Gougeard sono in tre uomini al comando, ma il loro vantaggio sul plotone è di appena 12?. Non hanno nessuna possibilità di farcela. 17.06 20 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL17.12è ancora fermo, sta perdendo tanto. Il russo è dolorante. 17.12 COLPO DI SCENA! Ve lo avevamo detto: occhio alle cadute. Eil russo! 17.11 15? di vantaggio per i tre attaccanti, che potranno godersi ancora una manciata di chilometri di gloria. 17.10 Il cielo si sta già rischiarando, dunque la pia non dovrebbe rappresentare un’insidia. 17.09 Il gruppo tiene i fuggitivi a bagnomaria. 17.07 Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) e Alexis Gougeard sono in tre uomini al comando, ma il loro vantaggio sul plotone è di appena 12?. Non hanno nessuna possibilità di farcela. 17.06 20 ...

Advertising

_DoIEvenExist : Tra l'altro uno dei motivi per cui adoro il giro è che essendoci ore e ore di diretta ogni giorno per tre settimane… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia tappa di oggi LIVE: Marengo e Tagliani con 4’20” sul gruppo comandato dalla Israel -… - RaiDue : Il #Giro è ora in diretta! Seguilo qui ? - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia tappa di oggi LIVE: il vantaggio dei fuggitivi Marengo e Tagliani raggiunge i 3’30” -… - _chibigee : Sarà unpopular ma non riesco a seguire il giro su Eurosport per colpa dei commentatori, mi mette davvero a disagio… -