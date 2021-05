DIRETTA Giro d’Italia, tappa di oggi LIVE: percorso e favoriti, Elia Viviani ci crede (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA tappa DI oggi MODENA-CATTOLICA: percorso, ALTIMETRIA, favoriti ORARI tappa DI oggi: COME VEDERLA IN TV LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “PERCHE’ LA INEOS TRATTA COSI’ GANNA? CICCONE DA TOP5” CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 TUTTE LE CLASSIFICHE LE PAGELLE DI oggi LA CRONACA DELLA tappa DI oggi ORDINE D’ARRIVO tappa DI oggi GIULIO CICCONE IMPRESSIONA, ORA E’ IL CAPITANO DELLA TREK-SEGAFREDO. DOVE PUO’ ARRIVARE? GIULIO CICCONE: “NON HO NIENTE DA PERDERE, MI SENTIVO DI ATTACCARE E L’HO FATTO” VINCENZO NIBALI: “HO PATITO, MA SONO SODDISFATTO. TENIAMO DURO” LE DICHIARAZIONI DI DE MARCHI: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIMODENA-CATTOLICA:, ALTIMETRIA,ORARIDI: COME VEDERLA IN TV LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “PERCHE’ LA INEOS TRATTA COSI’ GANNA? CICCONE DA TOP5” CLASSIFICA GENERALE2021 TUTTE LE CLASSIFICHE LE PAGELLE DILA CRONACA DELLADIORDINE D’ARRIVODIGIULIO CICCONE IMPRESSIONA, ORA E’ IL CAPITANO DELLA TREK-SEGAFREDO. DOVE PUO’ ARRIVARE? GIULIO CICCONE: “NON HO NIENTE DA PERDERE, MI SENTIVO DI ATTACCARE E L’HO FATTO” VINCENZO NIBALI: “HO PATITO, MA SONO SODDISFATTO. TENIAMO DURO” LE DICHIARAZIONI DI DE MARCHI: ...

Advertising

SignorMario1 : RT @radio3mondo: Alle 06.50 comincia la nostra #rassegnastampa estera: il giro del mondo in 20 minuti con @luigispinola su @Radio3tweet D… - radio3mondo : Alle 06.50 comincia la nostra #rassegnastampa estera: il giro del mondo in 20 minuti con @luigispinola su… - CalcioIN : GIRO D’ITALIA 2021 Streaming Arrivo Cattolica: 5a Tappa Oggi 12 maggio in Diretta Rai Play TV - infoitsport : Giro d’Italia tappa 5, orari, streaming e diretta tv - NotizieIN : GIRO d’Italia 2021: Oggi Tappa 5 Partenza Modena Arrivo Cattolica Streaming Diretta su Rai TV | Ciclismo -