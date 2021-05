DIRETTA Giro d’Italia, tappa di oggi LIVE: Nizzolo e Viviani vanno a caccia del successo parziale (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 13.00 Dieci minuti alla partenza. 12.54 Tra dieci minuti ci sarà la partenza neutralizzata, tra venti quella effettiva. 12.51 Il Giro d’Italia, oggi, ripartirà con una nuova maglia rosa: Alessandro De Marchi. 12.48 Tra gli eventuali outsider per oggi c’è anche Filippo Fiorelli, corridore molto veloce della Bardiani che, oltretutto, è giunto terzo in una tappa impegnativa come quella di ieri. 12.44 Tra gli altri favoriti odierni troviamo il colombiano Fernando Gaviria, il neerlandese Dylan Groenewegen e l’australiano Caleb Ewan. 12.41 E’ tappa per velocisti l’odierna Modena-Cattolica. Elia Viviani e Giacomo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL13.00 Dieci minuti alla partenza. 12.54 Tra dieci minuti ci sarà la partenza neutralizzata, tra venti quella effettiva. 12.51 Il, ripartirà con una nuova maglia rosa: Alessandro De Marchi. 12.48 Tra gli eventuali outsider perc’è anche Filippo Fiorelli, corridore molto veloce della Bardiani che, oltretutto, è giunto terzo in unaimpegnativa come quella di ieri. 12.44 Tra gli altri favoriti odierni troviamo il colombiano Fernando Gaviria, il neerlandese Dylan Groenewegen e l’australiano Caleb Ewan. 12.41 E’per velocisti l’odierna Modena-Cattolica. Eliae Giacomo ...

Advertising

RaiSport : ?? Giro d'Italia 2021 | La 5ª tappa #Modena - #Cattolica Segui 'Giro in Diretta' dalle 14:00 su #Rai2 e in streami… - Nikybo85 : @wasabi1803 @giroditalia Anche questo è vero ?? per fortuna ormai con l'on demand si recupera tutto, anche se non è… - infoitsport : LIVE Giro d'Italia 2021, Modena-Cattolica in DIRETTA: occasione da non perdere per i velocisti - ADM_assdemxmi : RT @WelfareNetwork: Diretta della 4^ tappa del Giro d’Italia 2021. - silverpromotion : GIRO D’ITALIA 2021: DIRETTA TV LIVE CON MARCO SALIGARI “IL COMMISSARIO” E SILVER DJ CONDUCONO IL PROGRAMMA DEDICATO… -