DIRETTA Giro d'Italia, tappa di oggi LIVE: il vantaggio dei fuggitivi Marengo e Tagliani raggiunge i 3'30" (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 13.50 Il gruppo ha percorso i primi 20 chilometri della tappa. 13.47 Intanto Damiano Caruso scherza in gruppo con la nuova maglia rosa Alessandro De Marchi. 13.44 raggiunge i tre minuti il vantaggio dei fuggitivi. 13.41 165 chilometri all'arrivo, 2'35" il vantaggio dei fuggitivi. 13.38 Nel finale della tappa il vento potrebbe regalarci qualche emozione. 13.35 La tappa misura 177 chilometri. 13.32 I fuggitivi hanno un minuto di vantaggio sul gruppo. 13.29 Il gruppo lascia spazio ai due attaccanti e, dunque, sembra che la fuga di giornata si stia gia formando. 13.27 Filippo ...

