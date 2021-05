DIRETTA Giro d’Italia, tappa di oggi LIVE: ci provano Pellaud e Gabburo! Il gruppo concede spazio (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.09 65 km al traguardo e 45? per la coppia al comando. 16.06 Attenzione! provano ad attaccare Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec)! 16.03 Foratura alla ruota anteriore per Fabio Felline (Astana-Premier Tech). 16.00 Passati Rimini, Riccione e Misano Adriatico, gli ultimi chilometri di corsa saranno all’interno della città di Cattolica. 15.57 Mancano 75 km al traguardo di Cattolica. 15.54 La corsa sta attraversando la città di Forlì. 15.51 Il prossimo traguardo volante di giornata sarà quello di Savignano sul Rubicone al chilometro 136,4. 15.48 La situazione in corsa: Giro d’Italia 2021 – Stage 5? Faenza – km ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL16.09 65 km al traguardo e 45? per la coppia al comando. 16.06 Attenzione!ad attaccare Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) e Simon(Androni Giocattoli-Sidermec)! 16.03 Foratura alla ruota anteriore per Fabio Felline (Astana-Premier Tech). 16.00 Passati Rimini, Riccione e Misano Adriatico, gli ultimi chilometri di corsa saranno all’interno della città di Cattolica. 15.57 Mancano 75 km al traguardo di Cattolica. 15.54 La corsa sta attraversando la città di Forlì. 15.51 Il prossimo traguardo volante di giornata sarà quello di Savignano sul Rubicone al chilometro 136,4. 15.48 La situazione in corsa:2021 – Stage 5? Faenza – km ...

