DIRETTA Giro d’Italia LIVE: Landa finisce in ambulanza. La nuova classifica generale. Tappa a Ewan (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica generale DEL Giro d’Italia LA CRONACA DELLA Tappa DI OGGI MIKEL Landa CADE, finisce IN ambulanza E SI RITIRA 17.44 A questo punto, senza il capitano Mikel Landa, Damiano Caruso diventa un uomo importante per la Bahrain-Victorious, assieme allo spagnolo Pello Bilbao. Chissà che per l’italiano non sia l’occasione della carriera. 17.43 Sivakov taglia solo adesso il traguardo. Questo la dice lunga su quanto sia sofferente il russo. 17.40 Sulla carta era una Tappa di trasferimento. Invece oggi il Giro d’Italia ha perso un grande protagonista annunciato come Mikel Landa, caduto a poco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CRONACA DELLADI OGGI MIKELCADE,INE SI RITIRA 17.44 A questo punto, senza il capitano Mikel, Damiano Caruso diventa un uomo importante per la Bahrain-Victorious, assieme allo spagnolo Pello Bilbao. Chissà che per l’italiano non sia l’occasione della carriera. 17.43 Sivakov taglia solo adesso il traguardo. Questo la dice lunga su quanto sia sofferente il russo. 17.40 Sulla carta era unadi trasferimento. Invece oggi ilha perso un grande protagonista annunciato come Mikel, caduto a poco ...

Advertising

_DoIEvenExist : Tra l'altro uno dei motivi per cui adoro il giro è che essendoci ore e ore di diretta ogni giorno per tre settimane… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia tappa di oggi LIVE: Marengo e Tagliani con 4’20” sul gruppo comandato dalla Israel -… - RaiDue : Il #Giro è ora in diretta! Seguilo qui ? - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia tappa di oggi LIVE: il vantaggio dei fuggitivi Marengo e Tagliani raggiunge i 3’30” -… - _chibigee : Sarà unpopular ma non riesco a seguire il giro su Eurosport per colpa dei commentatori, mi mette davvero a disagio… -