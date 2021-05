Destiny 2 dà il via alla Stagione del TecnoSimbionte (Di mercoledì 12 maggio 2021) Bungie è lieta di annunciare l'inizio della nuova Stagione di Destiny 2, la Stagione del TecnoSimbionte. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. Nella Stagione del TecnoSimbionte, i giocatori rivivranno l'incursione "Volta di Vetro" di Destiny 1, si infiltreranno nella rete Vex grazie alla nuova attività stagionale a sei giocatori "Violazione", guadagneranno nuovi pezzi di equipaggiamento e altro ancora. La Stagione del TecnoSimbionte inizia oggi e termina il 24 agosto. I Vex minacciano la sicurezza degli abitanti dell'Ultima Città, facendo piombare questo rifugio dell'umanità in una notte infinita. I guardiani si ritrovano a collaborare con Mithrax, Kell del Casato della Luce, che insegnerà loro le vie del Sacro ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Bungie è lieta di annunciare l'inizio della nuovadi2, ladel. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. Nelladel, i giocatori rivivranno l'incursione "Volta di Vetro" di1, si infiltreranno nella rete Vex grazienuova attività stagionale a sei giocatori "Violazione", guadagneranno nuovi pezzi di equipaggiamento e altro ancora. Ladelinizia oggi e termina il 24 agosto. I Vex minacciano la sicurezza degli abitanti dell'Ultima Città, facendo piombare questo rifugio dell'umanità in una notte infinita. I guardiani si ritrovano a collaborare con Mithrax, Kell del Casato della Luce, che insegnerà loro le vie del Sacro ...

