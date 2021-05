Denunciato il famoso cantante | “Mi ha abusata e rinchiusa Anche il sangue ”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo la denuncia dell’attrice Esmé Bianco, la modella Ashley Morgan Smithline ha raccontato in un’intervista a People delle violenze che avrebbe subito da Marilyn Manson durante la loro relazione. Smithline sostiene che il musicista, che lei descrive come «il mostro più terrificante del mondo», l’avrebbe violentata, frustata, soffocata, confinata in una stanza insonorizzata e costretta a partecipare a un patto di. «Non credevo si potesse violentare una persona con cui hai una relazione», dice in un video che accompagna l’articolo. «C’è una differenza nello svegliarsi accanto a una persona con cui hai fatto sesso dolcemente e con una che ti ha legato e che ha riso sadicamente delle tue urla e del fatto che non ti stesse piacendo». Manson ha risposto attraverso un portavoce: «Le sue affermazioni sono piene di falsità, non sapremmo dove cominciare per ...

