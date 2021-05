Denise Pipitone | colpo di scena | “Sapevano che era a casa mia” Ecco cosa è successo

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il casotorna a Chi l’ha visto anche nella puntata che andrà in onda mercoledì 12 maggio: in questa occasione, vedremo il programma di Federica Sciarelli tornare a parlare di Anna Corona, almeno stando alle anticipazioni comparse in rete. Chi l’ha visto: Anna Corona e la testimonianza della vicinaAndiamo con ordine. Nella prossima puntata di Chi l’ha visto, il programma di Federica Sciarelli tornerà a parlare di Anna Corona, ex moglie del padre diPiero Pulizzi, in passato spesso tenuta d’occhio dagli inquirenti per via delle accuse di stalking rivoltele da Piera Maggio. In particolare, si parlerà della vicenda dell’ispezione dell’appartamento della signora Corona. Lei ha dichiarato che i poliziotti non fossero entrati insua (sita ai piani superiori di un ...