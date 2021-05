Dell lancia l’allarme: la carenza di chip? Durerà anni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dell lancia l’allarme. Il CEO Della compagnia tech getta ulteriore benzina sul fuoco e prevede una crisi di alcuni anni per quanto riguarda la fornitura di semiconduttori. Michael Dell, CEO Dell’omonima compagniaNon si risolverà in tempi brevi quella che possiamo ormai considerare una vera e propria crisi globale. La carenza di chip nonché semiconduttori sta mettendo in ginocchio l’intera industria tech. Questo si traduce in una sempre più difficile produzione di device, tra cui schede grafiche, console da gioco e dispositivi smart in generale. POTREBBE INTERESSARTI –> Crisi dei chip: si aggrava sempre più la situazione, introvabili anche i macchinari per produrli Michael Dell: ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021). Il CEOa compagnia tech getta ulteriore benzina sul fuoco e prevede una crisi di alcuniper quanto riguarda la fornitura di semiconduttori. Michael, CEO’omonima compagniaNon si risolverà in tempi brevi quella che possiamo ormai considerare una vera e propria crisi globale. Ladinonché semiconduttori sta mettendo in ginocchio l’intera industria tech. Questo si traduce in una sempre più difficile produzione di device, tra cui schede grafiche, console da gioco e dispositivi smart in generale. POTREBBE INTERESSARTI –> Crisi dei: si aggrava sempre più la situazione, introvabili anche i macchinari per produrli Michael: ...

