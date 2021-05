“Dedico questo premio a tutti gli artisti, soprattutto a quelli dimenticati” | VIDEO (Di mercoledì 12 maggio 2021) Miglior attore protagonista, pellicola diretta da Giorgio Diritti che si incentra sulla storia e sulla vita del pittore e scultore Antonio Ligabue. Elio Germano, per la quarta volta nella sua ancor giovane carriera, ha vinto il David di Donatello. Un premio che arriva al termine dell’anno più duro per tutti, anche per tutte le persone che lavorano nel mondo dello spettacolo. Operatori, costumisti, fonici, sceneggiatori, registi, direttori della fotografia, impiantisti, runner e attori che a causa della pandemia e delle restrizioni per motivi sanitari, hanno visto sospeso il loro lavoro per moltissimo tempo. Ed è proprio a loro che l’attore romano ha voluto dedicare questo riconoscimento. Bravissimo Elio Germano ,David di Donatello 2021pic.twitter.com/lMBMpQGqzW — leda efrati (@ledaefrati) May 11, 2021 Elio Germano dedica il David di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Miglior attore protagonista, pellicola diretta da Giorgio Diritti che si incentra sulla storia e sulla vita del pittore e scultore Antonio Ligabue. Elio Germano, per la quarta volta nella sua ancor giovane carriera, ha vinto il David di Donatello. Unche arriva al termine dell’anno più duro per, anche per tutte le persone che lavorano nel mondo dello spettacolo. Operatori, costumisti, fonici, sceneggiatori, registi, direttori della fotografia, impiantisti, runner e attori che a causa della pandemia e delle restrizioni per motivi sanitari, hanno visto sospeso il loro lavoro per moltissimo tempo. Ed è proprio a loro che l’attore romano ha voluto dedicarericonoscimento. Bravissimo Elio Germano ,David di Donatello 2021pic.twitter.com/lMBMpQGqzW — leda efrati (@ledaefrati) May 11, 2021 Elio Germano dedica il David di ...

