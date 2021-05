Decreto Sostegni Bis | nuovi fondi per Alitalia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) NelBisper. I soldi copriranno gli stipendi di maggio ed eviteranno il blocco degli aerei. Stando alle ultime indiscrezioni sul nuovo, in via di approvazione, il governo dovrebbe stanziare 100 milioni per. Come specificato, si parla di indiscrezioni che trovano conferme. Non sono ancora stati decisi e messi a punto i dettagli, ma il dato di fatto è che con il nuovoil governo dovrebbe mettere sul piattoper la compagnia aerea. Secondo le indiscrezioni che circolano, nelbis dovrebbero essere stanziati 100 milioni circa per ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Le ultime notizie sule le previsioni sui ristori Si allungano i tempi per il varo delBis: atteso entro venerdì, ilarriverà la prossima settimana, come indicato dal premier Mario Draghi. Giorni in più necessari per trovare la sintesi nella maggioranza sulle ...Dal punto di vista economico "nell'ultimopresentato alle Camere abbiamo stanziato 200 milioni per l'anno in corso a favore anche delle imprese operanti nel settore dei matrimoni - ...Per l'iniziativa Covax "l'Italia ha stanziato 86 milioni e nel prossimo decreto Sostegni ci sarà un aumento significativo del nostro contributo. "La liberalizzazione dei brevetti di per sé non ...Riaperture, la linea ribadita dal premier Mario Draghi «ragionevolezza e prudenza» fa slittare alla settimana prossima la cabina di regia che, dunque, non si terrà ...