Decreto Sostegni bis, 500 milioni per il prossimo anno scolastico. Il PD: “Aiuti anche alle scuole paritarie” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un fondo da 500 milioni per garantire l'avvio del prossimo anno scolastico a settembre. È, secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, una delle misure in arrivo con il nuovo Decreto Sostegni bis. Nelle bozze del provvedimento circolate nei giorni scorsi la norma compariva ma era in bianco. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un fondo da 500per garantire l'avvio dela settembre. È, secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, una delle misure in arrivo con il nuovobis. Nelle bozze del provvedimento circolate nei giorni scorsi la norma compariva ma era in bianco. L'articolo .

