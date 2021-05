De Laurentiis offese a Gravina Bargiggia | “insulti volgari e tentativo di Golpe Vi racconto tutto”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 12 maggio 2021)di Dedurante l’assemblea di Lega. Paolo, ex giornalista di Mediaset attraverso il proprio sito ha riportato la cronaca della lite tra alcuni presidenti di serie A e. Durante ilnon esita ad offendere il presidente del Napoli, Aurelio De. LOTITO E ILMANCATO “Quella di ieri in Lega doveva essere una riunione informale tra presidenti e proprietari di club per cercare di risolvere le solite liti che zavorrano il calcio italiano. Invece, gli insider ci raccontano che ne è scaturito il solito sgradevole show, animato dai soliti noti; 3 e in netta minoranza. Deper il Napoli, Lotito per la Lazio e Barone per la Fiorentina. Due ...