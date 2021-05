Ddl Zan | la libertà con va confusa con la violenza | il pensiero è l’essenza dell’Occidente

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) L’uomo è un animale giudicante, in ogni nostro atto einevitabilmente giudichiamo, addirittura quando non giudichiamo comunque giudichiamo, giudichiamo di non giudicare.Dire:non so che dire, è un dire; dire: non so se è bello o brutto, è una valutazione, comunque. Ma in tal caso può accadere una situazione perniciosa come nessuna, consiste nel mettere sullo stesso piano, non distinguere, equiparare, non disprezzare, non disuguagliare. Evitare insomma il giudizio valutativo. Come detto, non valutare è un modo di valutare, ma è un modo di valutare il più rovinoso concepibile. Se ogni individuo, ogni società sono posti sul medesimo piano l’uomo non è più dotato della caratteristica preziosa che consiste nel giudizio differenziante. Si perviene alla convinzione che ogni giudizio sia pregiudizio. Se affermo che un individuo è bello, tutt’altro un secondo ...