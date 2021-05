Dazn trasmetterà la Coppa Italia in Spagna, Germania e Giappone (Di mercoledì 12 maggio 2021) La piattaforma Dazn, che già si era aggiudicata i diritti per la Serie A per il prossimo triennio, ha ottenuto anche il pacchetto per trasmettere all’estero la Coppa Italia e la SuperCoppa Italiana in Germania, Austria, Giappone e Spagna. Lo riporta Calcio e Finanza, in un articolo in cui sono elencate tutte le assegnazioni all’estero delle due competizioni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) La piattaforma, che già si era aggiudicata i diritti per la Serie A per il prossimo triennio, ha ottenuto anche il pacchetto per trasmettere all’estero lae la Superna in, Austria,. Lo riporta Calcio e Finanza, in un articolo in cui sono elencate tutte le assegnazioni all’estero delle due competizioni. L'articolo ilNapolista.

