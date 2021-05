Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 13 maggio 2021: Ayca salva la situazione alla Fikri Harika (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nelle anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, che torna giovedì 13 maggio 2021 alle 16:35 su Canale 5, sarà Ayca a salvare la situazione in agenzia, con grande disappunto di Sanem. Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di giovedì 13 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni scopriamo che la situazione con il signor Asim non precipiterà solo grazie ad Ayca. Selim, che interpreta la parte del presunto Arthur Capello, su suggerimento di Sanem che gli aveva consigliato di tenere un atteggiamento borioso, si fa prendere la mano e insulta il cliente, rischiando di mandare a monte l'accordo. Il signor Asim ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nelledi- Le ali del, che torna giovedì 13alle 16:35 su Canale 5, saràre lain agenzia, con grande disappunto di Sanem.- Le ali deltorna con la puntata di giovedì 13su Canale 5 alle 16:35. Nellescopriamo che lacon il signor Asim non precipiterà solo grazie ad. Selim, che interpreta la parte del presunto Arthur Capello, su suggerimento di Sanem che gli aveva consigliato di tenere un atteggiamento borioso, si fa prendere la mano e insulta il cliente, rischiando di mandare a monte l'accordo. Il signor Asim ...

