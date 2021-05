Dayane Mello | “Vorrei stare vicino alla mia famiglia”

Leggi su zon

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Durante l’intervista rilasciata a Chi,ha svelato di essere in cura presso un terapeuta per elaborare la morte di Lucas La scorsa settimana,è stata paparazzata insieme a Mario Balotelli, sua ex fiamma, ma oggi scopriremo di più sul suo nuovo fidanzato. Durante la breve intervista concessa al settimanale Chi, l’ex concorrente del GF Vip, dopo esser stata beccata in compagnia dell’imprenditore di Caserta, ha raccontato le prime impressioni. Le foto, scattate nei pressi della Costiera Amalfitana, mostrano i due intenti a scambiarsi effusioni. L’uomo in questione si chiama Andrea e, come dichiarato dstessa, le sta facendo battere il cuore: “Questa mini vacanza è la mia fuga drealtà. Non so dire se oggi ho trovato la ...