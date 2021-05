Dayane Mello sempre più hot, spuntano le foto con il nuovo fidanzato dopo Mario Balotelli: «In cura da un terapeuta» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si parlava di un ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli dopo il Grande Fratello Vip, ma la modella brasiliana è stata ‘paparazzata’ al mare con un altro uomo e in atteggiamenti inequivocabili, colta dalla passione. Contemporaneamente ha pubblicato sui social scatti bollenti in cui mostra le forme ed è in compagnia di Soleil Stasi. In un video sono in costume da bagno e si lasciano andare a un balletto sexy in vista dell’estate. Dayane Mello e il nuovo fidanzato Solo la scorsa settimana Dayane Mello è stata fotografata insieme a Mario Batolelli, ma sarebbe fidanzata con Andrea, un imprenditore di Caserta che le ha fatto ritrovare il sorriso. Le ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si parlava di un ritorno di fiamma trail Grande Fratello Vip, ma la modella brasiliana è stata ‘paparazzata’ al mare con un altro uomo e in atteggiamenti inequivocabili, colta dalla passione. Contemporaneamente ha pubblicato sui social scatti bollenti in cui mostra le forme ed è in compagnia di Soleil Stasi. In un video sono in costume da bagno e si lasciano andare a un balletto sexy in vista dell’estate.e ilSolo la scorsa settimanaè statagrafata insieme aBatolelli, ma sarebbe fidanzata con Andrea, un imprenditore di Caserta che le ha fatto ritrovare il sorriso. Le ...

mattinodinapoli : #dayane mello sempre più hot, spuntano le foto con il nuovo fidanzato - liberadipensar : RT @ZON_Tweet: Durante l’intervista rilasciata a Chi, #DayaneMello ha svelato di essere in cura presso un terapeuta per elaborare la morte… - Letibikalimann : RT @ZON_Tweet: Durante l’intervista rilasciata a Chi, #DayaneMello ha svelato di essere in cura presso un terapeuta per elaborare la morte… - LuciaFerraroEM : RT @ZON_Tweet: Durante l’intervista rilasciata a Chi, #DayaneMello ha svelato di essere in cura presso un terapeuta per elaborare la morte… - SPlDEY2099 : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… -