Dayane Mello nuovo fidanzato: felice mentre bacia il bell’Andrea: “Con lui ho ritrovato il sorriso” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo il breve randez-voux con l'ex fiamma Mario Balotelli, Dayane Mello è stata paparazzata sulla costiera amalfitana insieme ad Andrea su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo il breve randez-voux con l'ex fiamma Mario Balotelli,è stata paparazzata sulla costiera amalfitana insieme ad Andrea su Notizie.it.

Advertising

Novella_2000 : Dayane Mello paparazzata su uno yatch in compagnia di un imprenditore - FOTO - DomenicoIppol20 : @GiuliaSalemi93 Buongiorno. Giulia Salemi da un caro amico mio una guerra che non finirà mai, se non ci saranno du… - condusoioo : purtroppo ad andrea non interessa tutto questo dræma perché lui si limona dayane mello e voi no - zazoomblog : Dayane Mello nuovo amore: in barca con Andrea tra baci e abbracci - #Dayane #Mello #nuovo #amore: #barca - SaCe86 : #DayaneMello paparazzata mentre bacia un bellissimo ragazzo, Andrea: “Con lui ho ritrovato il sorriso” -