Dayane Mello fidanzata? Non è Mario Balotelli | si chiama Andrea e sono molto affiatati

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Solo qualche giorni fa, gli ultimi rumor davano ormai quasi per certo un ritorno di fiamma tra. Il calciatore e la modella brasiliana, legati in passato, erano stati avvistati dai fotografi all’uscita da un residence nel quale, con ogni probabilità, avevano passato la notte. Tuttavia, pare che l’ex gieffina abbia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Rosalinda Cannavò "Gabriel Garko? Ogni volta piango"/ "Sue Balotelli.." Mirko Gancitano, chi è il fidanzato di Guenda Goria? I bene informati sanno che Mirko Gancitano è siciliano, di ...Dopo le insistenti voci sul ritorno di fiamma con Mario Balotelli ,è stata pizzicata in compagnia di un avvenente uomo mentre si trovava in vacanza a Capri. La finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha ammesso di aver intrapreso una ...Dayane Mello ha un nuovo fidanzato? Non si tratta di Mario Balotelli: la modella è stata beccata in compagnia di un altro: si chiama Andrea.Dayane Mello è stata avvistata durante la sua vacanza in barca in Costiera Amalfitana mentre dava dei baci bollenti ad un imprenditore.