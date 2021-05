Dayane Mello: baci bollenti in vacanza con la nuova fiamma (FOTO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dayane Mello si lascia andare a baci ed effusioni bollenti con la sua nuova fiamma, un giovane imprenditore casertano, in vacanza ad Amalfi: ecco le FOTO. Dayane Mello ha trovato un nuovo amore? Sembrerebbe di si, o almeno così spera lei, che è stata FOTOgrafata con Andrea, giovane imprenditore casertano: L'ex gieffina sembra aver ritrovato il sorriso dopo la morte del fratello Lucas. Da quando è finito il Grande Fratello Vip 5 la modella brasiliana ha provato a ritrovare la serenità perduta tra le braccia di Sofia, la figlia avuta dal modello Stefano Sala. Pochi giorni fa a Dayane Mello è stato attribuito un flirt con Mario Balotelli con cui la ragazza era stata legata ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021)si lascia andare aed effusionicon la sua, un giovane imprenditore casertano, inad Amalfi: ecco leha trovato un nuovo amore? Sembrerebbe di si, o almeno così spera lei, che è statagrafata con Andrea, giovane imprenditore casertano: L'ex gieffina sembra aver ritrovato il sorriso dopo la morte del fratello Lucas. Da quando è finito il Grande Fratello Vip 5 la modella brasiliana ha provato a ritrovare la serenità perduta tra le braccia di Sofia, la figlia avuta dal modello Stefano Sala. Pochi giorni fa aè stato attribuito un flirt con Mario Balotelli con cui la ragazza era stata legata ...

