David di Donatello | Laura Pausini battuta da Checco Zalone | la reazione è epica VIDEO

Ai David di Donatello, Io sì (Seen) di Laura Pausini è stata battuta da Immigrato di Checco Zalone nella categoria della Migliore canzone originale: ecco la reazione dell'attore e della cantante. All'ultima edizione dei David di Donatello, Checco Zalone ha battuto la favoritissima Laura Pausini. Il brano Immigrato, infatti, ha vinto nella categoria Migliore canzone originale per Tolo Tolo, superando persino Io sì (Seen) cantata da Laura Pausini per La vita davanti a sè. Il premio assegnato a Checco Zalone ha meravigliato persino il comico pugliese che, di certo, non pensava di riuscire ...

