David di Donatello 2021 | i voti ai look del red carpet

Advertising

LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - RaiUno : “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su Rai… - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - benny_bove : RT @sole24ore: A Sophia Loren il David di Donatello che emoziona tutti - mikipivot : @EScommessa E aggiungo che ieri c’era la fiction di punta e i David di Donatello, ma comunque leggono a modo loro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : David Donatello

Aidi2021 c'è stato un premio che ha fatto a dir poco discutere perché totalmente inaspettato. Checco Zalone - che tra l'altro era collegato da casa, non avendo mai immaginato di poter ..."È l'intero cinema italiano nella sua diversità e ricchezza ad aver vinto ieri sera la 66/a edizione deidi, con la sua voglia di esserci e di ripartire", sottolinea in una nota Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, annunciando il ritorno in sala di 'Volevo nascondermi' ...Il commovente discorso di Emma Torre ai David di Donatello 2021, dove ha ritirato il premio postumo per la miglior sceneggiatura originale assegnato al padre scomparso. Si è svolta ieri la 66esima ...Luca Medici ha battuto Laura Pausini in gara con la canzone “Io sì” per il film girato a Bari con Sophia Loren “Se lo sapevo venivo”. Ha esordito così Luca Medici, in arte Checco Zalone, in collegamen ...