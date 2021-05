Dantedì, canto 16 del Purgatorio e l’incontro con gli iracondi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel canto 16 del Purgatorio, Dante e Virgilio si trovano nella terza cornice. L’atmosfera è prevalentemente uggiosa. Infatti una fitta nube di fumo, si espande intorno ai due poeti. In questo canto Dante e Virgilio, incontrano le anime dannate degli iracondi. Da qui si presenta l’anima del dannato Marco Lombardo. Inizia un discorso sul libero arbitrio e la confusione dei poteri. Alla fine del canto, tre figure anziane, vengono a contatto con Dante e Virgilio e simboleggiano le virtù. Nel buio pesto, Dante prosegue il cammino, solo grazie a Virgilio che lo guida. Un canto in sottofondo, attira l’attenzione del poeta fiorentino. Le anime intonano l’Agnus Dei. Un canto di misericordia, che i dannati intonano all’unisono. Virgilio spiega a Dante, che quelle anime sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel16 del, Dante e Virgilio si trovano nella terza cornice. L’atmosfera è prevalentemente uggiosa. Infatti una fitta nube di fumo, si espande intorno ai due poeti. In questoDante e Virgilio, incontrano le anime dannate degli. Da qui si presenta l’anima del dannato Marco Lombardo. Inizia un discorso sul libero arbitrio e la confusione dei poteri. Alla fine del, tre figure anziane, vengono a contatto con Dante e Virgilio e simboleggiano le virtù. Nel buio pesto, Dante prosegue il cammino, solo grazie a Virgilio che lo guida. Unin sottofondo, attira l’attenzione del poeta fiorentino. Le anime intonano l’Agnus Dei. Undi misericordia, che i dannati intonano all’unisono. Virgilio spiega a Dante, che quelle anime sono ...

