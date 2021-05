D’Amato: vicino accordo per vaccinazione vacanzieri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Vaccinare chi va in vacanza in un’altra regione? “Penso che ci sara’ un accordo, e’ necessario per evitare una battuta d’arresto nel mese di agosto.” “Ne abbiamo parlato, il commissario Figliuolo e’ determinato, c’e’ un tema di Sistemi informativi da mettere in comunicazione tra di loro, ma attraverso l’anagrafe vaccinale nazionale io credo che ci si arrivera’ in breve tempo”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, intervenendo a 24 Mattino su Radio 24. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Vaccinare chi va in vacanza in un’altra regione? “Penso che ci sara’ un, e’ necessario per evitare una battuta d’arresto nel mese di agosto.” “Ne abbiamo parlato, il commissario Figliuolo e’ determinato, c’e’ un tema di Sistemi informativi da mettere in comunicazione tra di loro, ma attraverso l’anagrafe vaccinale nazionale io credo che ci si arrivera’ in breve tempo”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, intervenendo a 24 Mattino su Radio 24.

