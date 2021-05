Dalla Regione 5 milioni alle scuole primarie dei Comuni con meno di 5mila abitanti e agli istituti professionali (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’avanzo di amministrazione del Consiglio regionale lombardo relativo all’anno 2020 pari a oltre 5 milioni di euro, frutto in larga misura dei risparmi dovuti alla riduzione dei vitalizi, sarà devoluto alle scuole primarie dei Comuni con meno di 5mila abitanti e agli istituti di formazione professionale accreditati: una quota di 100mila euro sarà destinata al Corpo dei Vigili del Fuoco della Lombardia per l’acquisto di attrezzature e materiale didattico finalizzato alla formazione dei vigili del fuoco volontari. È stato deciso all’unanimità dal Consiglio stesso su indicazione dell’Ufficio di Presidenza. “Gli alunni delle scuole dei piccoli Comuni lombardi e gli studenti degli ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’avanzo di amministrazione del Consiglio regionale lombardo relativo all’anno 2020 pari a oltre 5di euro, frutto in larga misura dei risparmi dovuti alla riduzione dei vitalizi, sarà devolutodeicondidi formazione professionale accreditati: una quota di 100mila euro sarà destinata al Corpo dei Vigili del Fuoco della Lombardia per l’acquisto di attrezzature e materiale didattico finalizzato alla formazione dei vigili del fuoco volontari. È stato deciso all’unanimità dal Consiglio stesso su indicazione dell’Ufficio di Presidenza. “Gli alunni delledei piccolilombardi e gli studenti degli ...

