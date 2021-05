Dalla green economy al turismo | la scommessa Dubai per molte aziende italiane

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La prima Country Presentation si svolger il 13 Maggio 2021 dalle ore 17 (iscrizione obbligatoria su eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti - next - stop -- 153697245599 ) e si ...

Advertising

borghi_claudio : Farò una lista delle cose su cui NON avete bisogno di convincermi: 1) che lo spread dipende dalla BCE 2) che l'euro… - Monica2738 : RT @VaeVictis: Io il Green Pass ce l’ho dalla nascita, si chiama COSTITUZIONE ITALIANA e mi concede il diritto di andare dove voglio quando… - drsmoda : RT @VaeVictis: Io il Green Pass ce l’ho dalla nascita, si chiama COSTITUZIONE ITALIANA e mi concede il diritto di andare dove voglio quando… - maya86dsl : RT @VaeVictis: Io il Green Pass ce l’ho dalla nascita, si chiama COSTITUZIONE ITALIANA e mi concede il diritto di andare dove voglio quando… - adrineri7 : RT @VaeVictis: Io il Green Pass ce l’ho dalla nascita, si chiama COSTITUZIONE ITALIANA e mi concede il diritto di andare dove voglio quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla green

Gazzetta del Sud

... la prima Country Presentation dedicata a DUBAI con focus sui piani di sviluppo nel Paese e sulle opportunit di business per le societ operanti nei settori digital, Tech, security, design,......'Nel post Covid si apre l'era della prossimità' 12 Maggio 2021 "Con l'uscita dal Covid e... Read More Ambiente Gomma riciclata, materialeper il design e l'architettura 12 Maggio 2021 ...Il bollettino vaccini covid aggiornato ad oggi, 12 maggio 2021: ad oggi sono 25 milioni le dosi somministrate in tutta Italia, i dettagli ...Il Real Sito di Carditello riapre, insieme ai boschi e al Sentiero dei gelsi, nel segno del benessere psicofisico dei visitatori e del binomio natura e cultura. Entra nel vivo ...