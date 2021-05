Da Taranto a Roma, oggi e domani per la sentenza del Consiglio di Stato e per chiedere la chiusura dell’area a caldo del siderurgico Usb: già spesi i 400 milioni di euro dello Stato (Di mercoledì 12 maggio 2021) È il primo dei due giorni di manifestazioni a Roma. Nella capitale, da Taranto, ambientalisti e singoli cittadini, studiosi e chi ha perso familiari, portano l’istanza di chi vuole dire basta con l’area a caldo dello stabilimento siderurgico tarantino. “I manifestanti a Roma affluiranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e attenderanno pacificamente la sentenza del Consiglio di Stato che si esprimerà sullo spegnimento dell’area a caldo dell’Ilva, come stabilito dalla sentenza del Tar di Lecce in ragione della pericolosità delle emissioni incontrollate dell’area a caldo dell’Ilva, riscontrate in particolare nel 2019” si legge ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 12 maggio 2021) È il primo dei due giorni di manifestazioni a. Nella capitale, da, ambientalisti e singoli cittadini, studiosi e chi ha perso familiari, portano l’istanza di chi vuole dire basta con l’area astabilimentotarantino. “I manifestanti aaffluiranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e attenderanno pacificamente ladeldiche si esprimerà sullo spegnimentodell’Ilva, come stabilito dalladel Tar di Lecce in ragione della pericolosità delle emissioni incontrollatedell’Ilva, riscontrate in particolare nel 2019” si legge ...

Brus_Uillis : Tanto sappiamo come andrà a finire. - NoiNotizie : Da #Taranto a #Roma, oggi e domani per la sentenza del Consiglio di Stato e per chiedere la chiusura dell'area a ca… - viabilitasdp : 1:24 #A25 SOS inattivo tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto per un guasto all'impianto - domenicopalermo : Nel solo 2019 a #Taranto ben 181 morti in più nei quartieri esposti all'inquinamento. Il 12 e 13 maggio manifestazi… - alemarescotti : Dal minuto 45 presento i dati di mortalità a #Taranto e poi parlo della manifestazione a #Roma su #Ilva -