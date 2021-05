Da lunedì al via le vaccinazioni per gli over 40 nelle Regioni già pronte | Scudo penale per medici e infermieri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da lunedì le Regioni apriranno alle vaccinazioni degli over 40. Il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lo sprint della campagna in vista dell'estate, confortato dal calo della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 maggio 2021) Daleapriranno alledegli40. Il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lo sprint della campagna in vista dell'estate, confortato dal calo della ...

Ultime Notizie dalla rete : lunedì via Da lunedì al via le vaccinazioni per gli over 40 nelle Regioni già pronte | Scudo penale per medici e infermieri - - > Leggi Anche Covid, esperti indipendenti dell'Oms: 'La pandemia poteva essere evitata' I vaccini per gli over 40 Da lunedì, dunque, si aprirà ufficialmente una nuova fase della campagna ...

Vaccini, da lunedì in Puglia le prenotazioni per gli over 40 Da lunedì 17 maggio, in Puglia, partono le prenotazioni per la vaccinazione per gli over 40. A ... Per cui via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981.

Da lunedì 17 maggio, in Puglia, partono le prenotazioni per la vaccinazione per gli over 40. A ... Per cui via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981.