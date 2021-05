Da Formazienda digital debate su competenze per sostenere la ripresa (Di mercoledì 12 maggio 2021) ‘Come cambia il senso del lavoro’ è il tema dell’incontro promosso dal Fondo Formazienda per fare il punto sulle nuove competenze e sui nuovi lavori che sono richiesti dalle aziende nella fase post Covid. Uno scenario che impone, naturalmente, il ruolo strategico della formazione per far collimare il fabbisogno del mondo produttivo sul fronte delle capacità e delle abilità con la dotazione di conoscenza e di esperienza della forza lavoro. Il digital debate, organizzato da Consenso Europra, si svolgerà venerdì 14 maggio e saranno presenti i seguenti relatori: il sociologo Domenico De Masi, l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio, i senatori William de Vecchis e Mario Turco, Rossella Spada, direttore generale del Fondo Formazienda, il vicesegretario generale e capo Dipartimento Formazione Confsal ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021) ‘Come cambia il senso del lavoro’ è il tema dell’incontro promosso dal Fondoper fare il punto sulle nuovee sui nuovi lavori che sono richiesti dalle aziende nella fase post Covid. Uno scenario che impone, naturalmente, il ruolo strategico della formazione per far collimare il fabbisogno del mondo produttivo sul fronte delle capacità e delle abilità con la dotazione di conoscenza e di esperienza della forza lavoro. Il, organizzato da Consenso Europra, si svolgerà venerdì 14 maggio e saranno presenti i seguenti relatori: il sociologo Domenico De Masi, l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio, i senatori William de Vecchis e Mario Turco, Rossella Spada, direttore generale del Fondo, il vicesegretario generale e capo Dipartimento Formazione Confsal ...

Advertising

italiaserait : Da Formazienda digital debate su competenze per sostenere la ripresa - jobsocialeu : ‘Come cambia il senso del lavoro’ è il tema dell’incontro promosso dal Fondo Formazienda per fare il punto sulle nu… - lifestyleblogit : Da Formazienda digital debate su competenze per sostenere la ripresa - -

Ultime Notizie dalla rete : Formazienda digital Da Formazienda digital debate su competenze per sostenere la ripresa Il digital debate, organizzato da Consenso Europra, si svolgerà venerdì 14 maggio e saranno ... i senatori William de Vecchis e Mario Turco, Rossella Spada, direttore generale del Fondo Formazienda, ...

Formazienda protagonista al Festival del lavoro Formazienda avrà la possibilità di organizzare un webinar sul tema della formazione e del lavoro ... Il fondo ha predisposto anche un digital game finalizzato a promuovere le iniziative nell'ambito ...

Da Formazienda digital debate su competenze per sostenere la ripresa Lifestyleblog Da Formazienda digital debate su competenze per sostenere la ripresa ‘Come cambia il senso del lavoro’ è il tema dell’incontro promosso dal Fondo Formazienda per fare il punto sulle nuove competenze e sui nuovi lavori che sono richiesti dalle aziende nella fase post Co ...

Ildebate, organizzato da Consenso Europra, si svolgerà venerdì 14 maggio e saranno ... i senatori William de Vecchis e Mario Turco, Rossella Spada, direttore generale del Fondo, ...avrà la possibilità di organizzare un webinar sul tema della formazione e del lavoro ... Il fondo ha predisposto anche ungame finalizzato a promuovere le iniziative nell'ambito ...‘Come cambia il senso del lavoro’ è il tema dell’incontro promosso dal Fondo Formazienda per fare il punto sulle nuove competenze e sui nuovi lavori che sono richiesti dalle aziende nella fase post Co ...