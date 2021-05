Da ex studente di Medicina in Veneto a ministro della Sanità in Guinea (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Qualche anno fa Dionisio era solo un giovane studente di Medicina arrivato in Veneto (tra Piove di Sacco, Arino e Dolo) dal villaggio di Jugudul per merito di un lungimirante missionario: oggi, a 49... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Qualche anno fa Dionisio era solo un giovanediarrivato in(tra Piove di Sacco, Arino e Dolo) dal villaggio di Jugudul per merito di un lungimirante missionario: oggi, a 49...

Dionisio Cumbà, da studente di medicina a Padova a ministro della sua Guinea Bissau Corriere della Sera Da ex studente di Medicina in Veneto a ministro della Sanità in Guinea Qualche anno fa Dionisio era solo un giovane studente di medicina arrivato in Veneto dal villaggio di Jugudul. Oggi, a 49 anni, Cumbà ha realizzato un sogno: è Ministro della Sanità in Guinea Bissau ...

