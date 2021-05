Cucina, cinema e musica: giovani protagonisti nelle ville di Monza e della Brianza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ripartire dai giovani. Riscoprire tradizioni e valorizzare radici artistiche, letterarie ed enogastronomiche in una chiave nuova, dando ai ragazzi un ruolo da protagonisti. Questo l'obiettivo del ... Leggi su monzatoday (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ripartire dai. Riscoprire tradizioni e valorizzare radici artistiche, letterarie ed enogastronomiche in una chiave nuova, dando ai ragazzi un ruolo da. Questo l'obiettivo del ...

Advertising

Corrado08948984 : RT @Eliely41: Sto facendo chilometri tra sala e cucina non riesco a stare ferma nell'attesa di questo cinema ??????#scherzoprelemi #prelemi ht… - IavazzoAssunta : RT @Eliely41: Sto facendo chilometri tra sala e cucina non riesco a stare ferma nell'attesa di questo cinema ??????#scherzoprelemi #prelemi ht… - Eliely41 : Sto facendo chilometri tra sala e cucina non riesco a stare ferma nell'attesa di questo cinema ??????#scherzoprelemi… - Peynet120475 : Amore cucina e curry.... bello bello bello.....#Cinema - SimoneTorinoTO : RT @Air_Wizard: Raga non dimentichiamoci una roba: vivere è visitare un museo, andare al cinema, una cucina piccola affollata di gente semi… -