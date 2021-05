Crisi epilettiche, presto si potrà prevederle in anticipo: ricerca del Neuromed con Cira e Federico II (Di mercoledì 12 maggio 2021) Migliorare la velocità e l’accuratezza del percorso diagnostico nei casi di epilessia. È l’obiettivo della ricerca coordinata dall’Unità di Bioingegneria Clinica dell’Irccs Neuromed di Pozzilli con la collaborazione dell’Università Federico II di Napoli e il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (Cira) di Capua. Il lavoro scientifico è stato presentato alla Ieee International Conference on Data Science and Systems e pubblicato nei relativi proceedings. I ricercatori hanno utilizzato l’analisi temporale dei segnali cerebrali di pazienti epilettici e tecniche di “data mining” (capaci di individuare ed estrarre informazioni da grandi quantità di dati con una efficienza e rapidità impossibili per un essere umano) per riconoscere automaticamente le Crisi. “Nell’epilessia, soprattutto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Migliorare la velocità e l’accuratezza del percorso diagnostico nei casi di epilessia. È l’obiettivo dellacoordinata dall’Unità di Bioingegneria Clinica dell’Irccsdi Pozzilli con la collaborazione dell’UniversitàII di Napoli e il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali () di Capua. Il lavoro scientifico è stato presentato alla Ieee International Conference on Data Science and Systems e pubblicato nei relativi proceedings. Itori hanno utilizzato l’analisi temporale dei segnali cerebrali di pazienti epilettici e tecniche di “data mining” (capaci di individuare ed estrarre informazioni da grandi quantità di dati con una efficienza e rapidità impossibili per un essere umano) per riconoscere automaticamente le. “Nell’epilessia, soprattutto ...

Advertising

dile97t2 : @contortaaaa @itslidiat @sharon626920 @chiamamematto Si infatti, quelli del team viola non hanno mai scritto niente… - dile97t2 : @itslidiat @contortaaaa @sharon626920 @chiamamematto Si vede che siete abituati bene per pensare a questi come supe… - giulianarocci : Pozzilli: I.R.C.C.S. Neuromed, ricerca verso sistema automatico di rilevamento crisi epilettiche - - moliseweb : Verso un sistema automatico di rilevamento delle crisi epilettiche. La ricerca della Neuromed in collaborazione con… - Quot_Molise : Neuromed, verso un sistema automatico di rilevamento delle crisi epilettiche | -