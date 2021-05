Covid, variante indiana riscontrata in 44 paesi al mondo. L’Oms la classifica come “preoccupante” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La variante indiana del Coronavirus ha raggiunto almeno 44 paesi in tutto il mondo. Lo fa sapere L’Oms nella nota di aggiornamento epidemiologico settimanale sulla pandemia. Quanto emerge è una diffusione rapidissima della nuova mutazione del Covid, considerato che lo stesso dato di due settimane fa aveva rilevato la variante in soli 17 paesi. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che la mutazione del Covid-19 che ha causato l’accelerazione dell’epidemia in India è stata rilevata in oltre 4.500 campioni caricati in un database ad accesso aperto “da 44 paesi in tutte e sei le regioni delL’Oms”. A parte l’India, è in Gran Bretagna che è stato rilevato il maggior numero di casi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladel Coronavirus ha raggiunto almeno 44in tutto il. Lo fa saperenella nota di aggiornamento epidemiologico settimanale sulla pandemia. Quanto emerge è una diffusione rapidissima della nuova mutazione del, considerato che lo stesso dato di due settimane fa aveva rilevato lain soli 17. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che la mutazione del-19 che ha causato l’accelerazione dell’epidemia in India è stata rilevata in oltre 4.500 campioni caricati in un database ad accesso aperto “da 44in tutte e sei le regioni del”. A parte l’India, è in Gran Bretagna che è stato rilevato il maggior numero di casi di ...

