Covid | un rapporto spiega perché era evitabile | ed accusa la lentezza dell’Oms e dei leader internazionali

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Per il futuro, dovrebbe essere usato dall’inizio un approccio precauzionale, ammettendo che una malattia respiratoria può diffondersi da persona a persona, a meno che non venga accertato il contrario“. Poche righe ma di una chiarezza disarmante. E’ quanto viene riassunto da uno specifico, che proprio l’Oms ha incaricato di stilare all’Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, un team di esperti, chiamati a capire ildi questa immane tragedia planetaria. Evitare pandemie future: mai più ‘lentezze’ sia da parte Oms che daiEbbene, dopo aver approfondito gli scenari socio-politici coinvolti in questa terribile escalation, gli esperti sono giunti ad una conclusione a dir poco imbarazzante: intanto anche la stessa Oms ha una sua responsabilità, per aver omesso, almeno ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, rapporto Lancet: 'La pandemia poteva essere evitata' - Agenzia_Ansa : La variante indiana si sta diffondendo sempre di più in Europa, dopo aver portato nelle ultime 8 settimane ad un in… - Corriere : «La pandemia poteva essere evitata, ritardi dalla Cina e anche dall’Oms»: il report in... - giannettimarco : RT @Adnkronos: Rapporto punta il dito contro #Oms: “#Catastrofe si poteva evitare”. #Covid - Stefano32847521 : Covid, rapporto Lancet: 'La pandemia poteva essere evitata' | Sky TG24 ?@annamasera? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rapporto

Commenta per primo La pandemia- 19 ha cambiato profondamente il mondo, da quello lavorativo a quello scolastico. Andare a ...per costruire legami con i propri coetanei e instaurare un...... 2021 Leggimi l'articolo Commenti Navigazione articolidi 57 scienziati sulla sicurezza dei vaccini, stop fino a che non sarà fatta chiarezza. Articoli correlati Videodi 57 ...In pratica i genitori pretendevano di far rientrare i figli in classe dopo un periodo di quarantena Covid senza che i ragazzi fossero ... Secondo l'ultimo rapporto di Reporter senza... «Avviamo un ...Martedì 18 maggio 2021, con inizio alle ore 16:30, il Comune di San Benedetto del Tronto ha organizzato un incontro on line dal titolo “Disturbi alimentari ai tempi del Covid tra Smart Working e DAD” ...