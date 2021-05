Covid Toscana, bollettino 12 maggio: ricoveri in calo, ma i morti sono 38 (Di mercoledì 12 maggio 2021) In Toscana sono 234.592 i casi di positività al Coronavirus, 495 in più rispetto a ieri (484 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 12 maggio 2021) In234.592 i casi di positività al Coronavirus, 495 in più rispetto a ieri (484 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). I nuovi casilo 0,2% in più ...

