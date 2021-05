Covid Puglia | oggi 615 contagi e 36 morti | bollettino 12 maggio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 615 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 12. Registrati inoltre altri 36. In calo quindi nella regione i nuovi casi di positività al Covd19 a fronte di un contestuale calo del numero dei test. In aumento invece i decessi. Continua a spron battuto l’avanzata dei guariti e pertanto flette in modo notevole il numero degli attualmente positivi e dei ricoverati. I dati sono contenuti nelepidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute., su 10.932 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 615: 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia Bat, 37 ...

Advertising

ilSipontinoNet : ?? Bollettino #Covid della Regione #Puglia al 12 maggio 615 nuovi casi positivi ?? - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #Puglia #BollettinoCovid19 615 casi positivi su 10932 test; 36 i decessi - TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia del 12 maggio. 615 casi su 10932 test. 130 nel tarantino - PaolaCalabretto : Vaccino anticovid, prenotazioni per i nati dal 1964 al 1965 da domani - MonopoliTimes : Vaccino anticovid, prenotazioni per i nati dal 1964 al 1965 da domani -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Puglia

Agenzia ANSA

... istituto il primo tavolo nazionale Comunicati Stampa 7 Mag 2021 Gli Ultimi Articoli, la campagna vaccinale va a gonfie vele:da ultima a prima regione d'Italia per efficienza Attualità ...Il totale dei casi positiviinè di 244.233, così suddivisi: 92.964 nella Provincia di Bari; 24.291 nella Provincia di Bat; 18.504 nella Provincia di Brindisi; 43.834 nella Provincia di ...Sono ancora oltre 84mila i lavoratori del settore sanitario italiano che non hanno ricevuto nemmeno una dose del vaccino anti covid ...Sono stati registrati 615 casi positivi: 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Tarant ...