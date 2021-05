Covid: Oms, variante indiana registrata in almeno 44 Paesi mondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag. (Adnkronos Salute) - E' una delle osservate speciali. La variante indiana del coronavirus Sars Cov-2 (B.1.617), designata di recente dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come variante che desta preoccupazione (Voc), conta oltre 4.500 sequenziamenti virali caricati nella banca dati Gisaid da 44 Paesi del mondo - tra cui l'Italia - e l'Oms ha ricevuto segnalazioni di rilevamenti da altri 5 Paesi. Per questa variante che è stata segnalata per la prima volta in India nell'ottobre 2020, sono stati identificati tre sotto-lignaggi che differiscono "per poche ma potenzialmente rilevanti mutazioni nella proteina Spike e per la prevalenza del rilevamento a livello globale", puntualizza l'Oms. Al momento, l'Oms l'ha classificata come ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag. (Adnkronos Salute) - E' una delle osservate speciali. Ladel coronavirus Sars Cov-2 (B.1.617), designata di recente dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) comeche desta preoccupazione (Voc), conta oltre 4.500 sequenziamenti virali caricati nella banca dati Gisaid da 44del- tra cui l'Italia - e l'Oms ha ricevuto segnalazioni di rilevamenti da altri 5. Per questache è stata segnalata per la prima volta in India nell'ottobre 2020, sono stati identificati tre sotto-lignaggi che differiscono "per poche ma potenzialmente rilevanti mutazioni nella proteina Spike e per la prevalenza del rilevamento a livello globale", puntualizza l'Oms. Al momento, l'Oms l'ha classificata come ...

